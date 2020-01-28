وفاة امرأة ستينية في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا

2020/01/28 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت امرأة أسترالية في العقد السادس من عمرها، وذلك بعد مشاركتها في مسابقة لتناول “الكيك” خلال احتفالات “يوم أستراليا الوطني”.وتفيد التقارير أن المرأة، البالغة من العمر 60 عاما، اختنقت خلال الاحتفال الوطني بيوم أستراليا في فندق بكوينزلاند، جنوب شرقي البلاد.وسارع موظفو الفندق إلى تقديم عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة، واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقا […]

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