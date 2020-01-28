قائد شرطة ذي قار برسالة جديدة للمتظاهرين: افتحوا الطرق ويسروا أمور المواطنين

2020/01/28 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي، المتظاهرين الى فتح الطرق والتقاطعات المهمة، فيما طالب بعدم اعطاء الفرصة للمغرضين لخروج المظاهرات عن مسارها السلمي.وقال الاسدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه “الى اخوتنا المتظاهرين ندعوكم الى تسهيل امور المواطنين من خلال التزامكم بساحات التظاهر، وفتح الطرق والتقاطعات المهمة في مركز مدينة الناصرية […]

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