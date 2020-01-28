روحاني: حكومة ترامب هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

2020/01/28 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في فبراير المقبل، سيكون لها تأثيرًا على السياسة الإقليمية والدولية.ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن “روحاني”، قوله في خطاب متلفز، اليوم الثلاثاء،إن الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.وكان روحاني، أكد أمس أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”إرهابيي البيت […]

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