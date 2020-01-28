2020/01/28 | 12:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير أمني: لا يمكن اتهام الفصائل المسلحة بقصف السفارة الامريكية "دون دليل" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 12:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني: لا يمكن اتهام الفصائل المسلحة بقصف السفارة الامريكية "دون دليل") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني: لا يمكن اتهام الفصائل المسلحة بقصف السفارة الامريكية "دون دليل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).