نائب عن سائرون: أي خطوة بعيدة عن قرار خروج القوات الاجنبية امر غير مقبول

2020/01/28 | 12:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الثلاثاء، اي خطوة خارج القرار والمسار السياسي العراقي بموضوع خروج القوات الاجنبية امر غير مقبول يجب العمل على عدم الاستمرار به.

وقال الشمري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "البرلمان وبقراره الاخير حول خروج القوات الاجنبية وخصوصا الامريكية من البلاد وتبني الحكومة له خطوة مهمة نحو تعزيز القرار السيادي العراقي المستقل بدعم جماهيري كامل".

واضاف الشمري ان "قيام البعض بين الحين والاخر بالخروج عن هذا الاجماع بتصرفات واعمال لا تساعد اطلاقا بسرعة تنفيذ القرار النيابي والحكومي بإخراج القوات الاجنبية امر يسيء لمكانة العراق الاقليمية والدولية وتضعف من قرار السيادي".

وطالب الحكومة بـ"تعزيز اجراءاتها الامنية والقيام بكل ما يعزز الامن والاستقرار وعدم تكرار هذه التصرفات الخارجة عن الاجماع السياسي الوطني".

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