صدور أمر استقدام لمدير عام تربية نينوى الأسبق بتهمة فساد

2020/01/28 | 12:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لتربية نينوى الأسبق بتهمة التعاقد مع أحد المصارف الأهلية لاستقطاع مبلغ عشرة آلاف دينار من رواتب موظفي مديرية تربية المحافظة دون وجود سند قانوني".

وأضافت ان "أمر الاستقدام في القضيّة، التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".

يشار الى أن الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن صدور عدة أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في المحافظة، من بينهم المحافظ الأسبق، ونائب رئيس مجلس المحافظة السابق، وأحد أعضاء مجلس المحافظة، إضافة إلى رئيس جامعة نينوى وعميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابقين.

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