توجه سياسي لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة

2020/01/28 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، اليوم الثلاثاء، عن وجود توجه لدى القوى السياسية لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال فدعم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تابعته "الغد برس"، أن "الحوارات الجارية بين الكتل السياسية ستنتج اختيار شخصية عسكرية لتولي رئاسة الحكومة بدلاً من الشخصيات السياسية".

وأكد فدعم أن "الكتل السياسية اتفقت على بعض الخطوط العريضة خلال جلساتها المسبقة فيما يخص تولي رئاسة الحكومة "، منوهاً الى "ترشيح شخصيتين أمنيتين لهذا المنصب أكثر من ترشيح شخصيات سياسية".

ونبه الى أن "مجلس النواب مستمر بتحقيق كل مطالبات الاصلاح، كالسعي الى انتخابات مبكرة وتكليف رئيس للحكومة والمصادقة على قانون الانتخابات".

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