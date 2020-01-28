2020/01/28 | 12:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دول عربية تتخذ إجراءات عاجلة لإجلاء رعاياها في الصين خشية من "كورونا"! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول عربية تتخذ إجراءات عاجلة لإجلاء رعاياها في الصين خشية من "كورونا"!) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول عربية تتخذ إجراءات عاجلة لإجلاء رعاياها في الصين خشية من "كورونا"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).