2020/01/28 | 12:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر تحالف سائرون، التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، شخصية وطنية مجاهدة.وهاجم الشيخ علي في وقت سابق، زعيم تحالف الفتح هادي العامري.وقال في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يرفض هجوم فائق الشيخ ضد زعيم الفتح: الأخ هادي العامري شخصية وطنية مجاهدة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يرفض هجوم فائق الشيخ ضد زعيم الفتح: الأخ هادي العامري شخصية وطنية مجاهدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).