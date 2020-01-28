نتائج الانتخابات القادمة ستكون ناقصة الاجراءات الدستورية”وثيقة”

2020/01/28 | 12:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة القضائية للانتخابات تخاطب مجلس مفوضية الانتخابات بكتاب رسمي : “نتائج الانتخابات القادمة ستكون ناقصة الاجراءات الدستورية لعدم وجود محكمة اتحادية مكتملة النصاب تتولى المصادقة على النتائج”

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