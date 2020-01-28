روسيا تنفي علمها بتفاصيل صفقة القرن او المشاركة فيها

2020/01/28 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا؛ أن تكون موسكو على علم بتفاصيل “صفقة القرن” أو مشاركة فيها، لافتاً إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية – الإسرائيلية.وأجاب المندوب الروسي عن سؤال بهذا الخصوص قائلاً: “لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه […]

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