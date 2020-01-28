مصر توقع اتفاقيتين مع إكسون موبيل الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط

2020/01/28 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، إن الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركة إكسون موبيل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر سبع آبار للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

وأضاف الملا في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن ”عودة شركة إكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية“.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط.

وقال الملا في البيان، إن قطاع البترول استطاع منذ يونيو حزيران 2014 وحتى الآن توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 16 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية.

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