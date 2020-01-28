2020/01/28 | 12:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال “ابو سدرة” في منطقة تل الرمان بنينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد المتابعة المستمرة يتمكن من القاء القبض على الداعشي ( س م ا ط ) المكنى ( ابو سدرة )”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال الارهابي “ابو سدرة” في منطقة تل الرمان بنينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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