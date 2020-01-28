مدير صحة ذي قار يعلن لـ”العهد نيوز” المباشرة بخطة لفحص الوافدين للمحافظة من المطارات تحسبا من فايروس “كورونا”

2020/01/28 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلن مدير صحة ذي قار عبد الحسين الجابري، اليوم الثلاثاء عن مباشرة محافظته في تطبيق خطتها الجديدة المتعلقة بفحص الوافدين إليها عبر المطارات تحسبا من فايروس كورونا العالمي.وقال الجابري، لـ”العهد نيوز”، بأنه، “ضمن إستعدادات وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار للتعامل مع أي حالة للإشتباه بفايروس كورونا، سيتم فحص جميع […]

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