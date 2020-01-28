لواء 30 بالحشد الشعبي يعالج طائرة مسيرة في قاطع سهل نينوى

2020/01/28 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في نينوى، بمعالجة طائرة مسيرة من قبل لواء 30 الحشد الشعبي في قاطع سهل نينوى.وقال مصدر امني لمراسلنا ان “لواء 30 الحشد الشعبي تمكن اليوم الثلاثاء، من معالجة طائرة مسيرة في قاطع عمليات سهل نينوى، دون ذكر مزيد من التفاصيل”.

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