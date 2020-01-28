بريطانيا ستغادر الاتحاد الاوربي يوم الجمعة القادم

2020/01/28 | 12:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم امس الاثنين: إن بلاده ستشرع الشهر القادم في إصدار تأشيرات سريعة للعلماء والباحثين المتميزين فور انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة “رويترز”.وتغادر بريطانيا الاتحاد يوم الجمعة القادم، لتنهي سنوات من الجدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستصبح أفضل أم أسوأ بعيدًا عن التكتل الأوروبي، وتبدأ مسار إعادة […]

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