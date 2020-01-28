2020/01/28 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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المحكمة الاتحادية تعقد جلسة جديدة وترد الطعن بمادة قانونية

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، تسجيل هزتان ارضيتان شمال شرق مدينة مندلي وجنوب مدينة البصرة مع الحدود الكويتية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت ‏صباح ا

بغداد اليوم- البصرة

توافد المئات من الطلبة المتظاهرين في محافظة البصرة، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، إلى مكان المعتصمين في ساحة البحرية لمساندة المتظاهرين المتواجدين في الساحة.

وقال مصدر محلي بالبصرة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مئات

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي من محافظة ديالى، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، عن بدء عمليات تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في البلاد.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية (45 كم شرق بعقوبة) راغب العنبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجا

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