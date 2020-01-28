2020/01/28 | 12:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بمقتل أستاذ جامعي بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين أطلقوا النار باتجاه أستاذ جامعي أمام منزله في منطقة البنوك شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله داخل عجلته".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل أستاذ جامعي أمام منزله بهجوم مسلح شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل أستاذ جامعي أمام منزله بهجوم مسلح شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).