العراق.. ’داعش’ تقتل صيادا ويصيب آخر في صلاح الدين

2020/01/28 | 12:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، بمقتل صياد وإصابة آخر بإطلاق نار من قبل عناصر جماعة "داعش" الوهابية بمنطقة الزلاية التابعة لقضاء الدور...

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