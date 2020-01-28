2020/01/28 | 12:33 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوان الأميري: أمير قطر يعين رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة سلفه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 12:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوان الأميري: أمير قطر يعين رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة سلفه) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوان الأميري: أمير قطر يعين رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة سلفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).