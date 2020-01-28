شرطة ذي قار تدعو المتظاهرين الى فتح الطرق والالتزام بساحات التظاهر

2020/01/28 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار دعت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين إلى الالتزام بساحات التظاهر وفتح الطرق والتقاطعات المهمة في المحافظة.وذكرت القيادة، في بيان، تلقته “العهد نيوز”، “ندعوكم الى تسهيل امور المواطنين من خلال التزامكم بساحات التظاهر، وفتح الطرق والتقاطعات المهمة في مركز مدينة الناصرية لما لها من تأثير على حركة اهلنا […]

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