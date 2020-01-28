تركيا ترسل تعزيزات عسكرية الى الحدود السورية

2020/01/28 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الجيش التركي، خلال الساعات الأخيرة، تعزيزات عسكرية لولاية هطاي الحدودية مع سوريا.وحسب مراسل الأناضول، وصلت قافلة عسكرية لمركبات محملة بالدبابات إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي.وعلمت الأناضول أنّ الآليات العسكرية أرسلت بهدف تعزيز الوحدات العسكرية على الحدود السورية.انتهى2

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