اغتيال أستاذ جامعي شمالي بغداد

2020/01/28 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باغتيال الدكتور محمد حسين علوان أستاذ كلية التربية بجامعة المستنصرية شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق”، إن “الدكتور محمد حسين علوان، استاذ كلية التربية بجامعة المستنصرية تم اغتياله، على يد جماعات مسلحة في منطقة البنوك صباح اليوم”.وأضاف، أن “المسلحين المجهولين اغتالوا الأستاذ الجامعي، […]

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