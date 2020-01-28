2020/01/28 | 12:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان القصف الإيراني قد خلف حفرا عميقة وحطاما متفحما في مواقع عدة في قاعدة عين الأسد – صورة: العزم الصلب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | القوات الأمريكية تعزز تحصينات "عين الأسد" ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور | القوات الأمريكية تعزز تحصينات "عين الأسد" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).