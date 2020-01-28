استراليا : مسابقة تناول “الكيك” تنتهي بوفاة امرأة بالعقد السادس

2020/01/28 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت امرأة أسترالية في العقد السادس من عمرها؛ وذلك بعد مشاركتها في مسابقة لتناول “الكيك” خلال احتفالات “يوم أستراليا الوطني”.وتُفيد التقارير بأن المرأة، البالغة من العمر 60 عامًا، اختنقت خلال الاحتفال الوطني بيوم أستراليا في فندق بكوينزلاند، جنوب شرقي البلاد.ووفق “سكاي نيوز”، سارع موظفو الفندق إلى تقديم عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة، واتصلوا […]

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