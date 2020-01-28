المتظاهرين العزل بين عراقية الجيش والشرطة..وإيرانية الحشد وقوات الشغب والامن الوطني والاستخبارت

2020/01/28 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري تاسست الدولة العراقية منذ عشرينات القرن العشرين على اعمدة المؤسسة العسكرية في الجيش والشرطة وفق الانتماء الوطني وصيانة السيادة العراقية لهذا نالت ثقة الشعب وكان لها الفضل في...أكمل القراءة ←

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