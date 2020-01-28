شعب منتفض وطبقة سياسية لاتستحي مُصرّة على البقاء

2020/01/28 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد الكناني كما يعلم الجميع أن احتلال العراق جاء تحت عنوان كذبة كبرى بحجم التآمر الخارجي بأمتلاكه أسلحة الدمار الشامل ،والغاية الأساسية ليس من أجل السيطرة على الثروة النفطية فحسب...أكمل القراءة ←

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