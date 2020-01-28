2020/01/28 | 13:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي بكل المعايير والمقاييس أصبح يوم السبت الخامس والعشرون من كانون الثاني/يناير2020 يومَ الغدر الأكبر الذي لن ينساه العراقيون.فقد كان مفصلا تاريحيا يُعلن نهاية مرحلة من مراحل نضال الشعب...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم الفاصل في تاريخ العراقيين) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم الفاصل في تاريخ العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).