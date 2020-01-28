تسجيل هزتين ارضيتين في ديالى والبصرة

2020/01/28 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد سجلت وزارة النقل العراقية ، اليوم الثلاثاء ، حدوث هزتين ارضيتين الاولى شمال شرق مندلي والاخرى في منطقة الزبير قرب الحدود العراقية الكويتية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مراصدنا الزلزالية سجلت الهزة الأولى في الساعة 09،52 وتبعد (30) كم شمال شرق مندلي وقد بلغت قوتها 4،3 درجة […]

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