2020/01/28 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير للمركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة أن قيمة الأسلحة المعروضة في سوق العالم في عام 2019 بلغت 92.041 مليار دولار.وأظهر التقرير أن المملكة السعودية تصدرت ترتيب مستوردي الأسلحة في عام 2019 عندما اشترت ما قيمته 13.44 مليار دولار في سوق العالم للأسلحة.وحلت الهند في المرتبة الثانية – 8.557 مليار دولار.وتليها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تتصدر قائمة مستوردي السلاح للعام 2019) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تتصدر قائمة مستوردي السلاح للعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).