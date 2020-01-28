نائب يؤكد اهمية المسار السياسي لاخراج القوات الاجنبية

2020/01/28 | 13:09 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

اعتبر النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الثلاثاء، أن اي خطوة خارجة عن القرار والمسار السياسي العراقي...

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