تجهيز مولدات القطاعين العام والخاص والسكنية والنازحين بـ811 مليون لتر من الگاز

2020/01/28 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية ان مجموع ماجهزته من مادة زيت الغاز الى المولدات السكنية بالاضافة الى النازحين ،ومولدات دوائر الدولة ،والقطاع الخاص ، بالإضافة إلى النازحين بأكثر من ثمانمائة واحد عشر مليون لتر .

وكشف وكيل مدير عام الشركة حسين عبود ، عن مجموع المولدات في عموم المحافظات والتي تبلغ ثلاثمئة ألف مولد طاقة .



في حين بلغ مجموع القدرات لتلك المولدات ما يقارب ثمانين مليون كيلو فولت امبير.

واكد عبود حرص الشركة على الإيفاء بكافة إلتزاماتها مع القطاعين العام والخاص والمولدات السكنية وحسب الضوابط والتعليمات المقررة من الشركة .

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