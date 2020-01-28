النقل: هزتان ارضيتان في ديالى والبصرة دون أضرار

2020/01/28 | 13:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، حدوث هزتين ارضيتين الاولى شمال شرق مندلي في تمام الساعة 09:05 في التوقيت المحلي للمنطقة والاخرى في منطقة الزبير قرب الحدود العراقية الكويتية الساعة 10:00 وقد شعر بها المواطنين في المنطقة المذكورة والمناطق المجاورة.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت الهزة الأولى في الساعة 09:52 وتبعد (30) كم شمال شرق مندلي وقد بلغت قوتها 4،3 درجة على مقياس رختر وقد شعر بها المواطنين في المنطقة المذكورة والمناطق المجاورة، فيما تم تسجيل هزة ارضية اخرى في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي في منطقة الزبير قرب الحدود العراقية الكويتية التي تبعد (40) كم جنوب مدينة البصرة حيث بلغت قوتها 3،6 على مقياس رختر".

واشارت الى انه "لم تردها اي أنباء عن حصول أضرار وسنوافيكم بأي متغيرات تطرأ في حال حصول أي مستجدات أخرى"، متابعة "نهيب بالمواطنين الكرام الالتزام بالوصايا الزلزالية وعدم الاستماع للإشاعات والأخبار الكاذبة".

يذكر ان العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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