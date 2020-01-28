الرئيس روحاني: قلما توجد دولة في المنطقة لم تعاني من ظلم اميركا

2020/01/28 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه قلما هنالك دولة في المنطقة لم تعاني من ظلم اميركا ، مشددا على ان شعوب المنطقة صمدت وقاومت وهي الان منتصرة في ساحة المواجهة.وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح مشاريع لصناعة الماء والكهرباء في مدينة باكدشت جنوب العاصمة طهران قال الرئيس روحاني، قلما هنالك دولة في المنطقة […]

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