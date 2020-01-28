العراق يتلقى ارباحا اضافية من تصدير نفط فوري

2020/01/28 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط "سومو" عن كمية شحنات النفط الخام المصدر التي تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق ايراد اضافي خلال شهر كانون الاول/ 2019 الماضي.وقال مدير "سومو" علاء الياسري ان مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية بلغ (2) مليون و(691) الف و(214) برميلا، بايرادات كلية بلغت (171) مليونا و(558) الف و(535) دولارا .واشار الياسري ان الشحنات المصدرة كانت من خام كركوك وخام البصرة الخفيف.

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