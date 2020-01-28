“تسقط صفقة القرن”..رفض واسع لخطة ترامب عبر مواقع التواصل

2020/01/28 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط غضبا ورفضا جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.وأطلق نشطاء حملة تحت وسم “#تسقطصفقةالقرن” للتعبير عن رفضهم الكبير للخطة الأمريكية، حيث تصدر الوسم مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن “فلسطين ليست للبيع”.وغرد الصحفي الفلسطيني فايد أبو شمالة، على […]

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