استقالة رئيس وزراء قطر.. وتعيين خالد بن عبد العزيز خلفا له

2020/01/28 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء القطرية استقالة رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وقبول الأمير تميم بن حمد، استقالته.كما أعلنت الوكالة عن تعيين خالد بن عبد العزيز آل ثاني، خلفاً له، وأشارت الى أنه أدى اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بالديوان الأميري صباح اليوم.وفي أول تعليق له بعد […]

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