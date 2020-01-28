اتحاد السكواش يتلقى دعوة للمشاركة في البطولة العربية

2020/01/28 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الاتحاد العراقي المركزي للسكواش دعوة رسمية من الاتحاد العربي للمشاركة في البطولة العربية التي من المقرر أن تقام منافساتها في جمهورية مصر العربية في الخامس من آذار المقبل وتستمر لغاية التاسع منه.

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