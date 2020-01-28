2020/01/28 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل ،اليوم الثلاثاء، تسجيل هزتين أرضيتين شمال مندلي وجنوب البصرة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى الاعلام ،أن” مرصد الزلزالي سجل الهزة الأولى في الساعة 09،52 وتبعد (30) كم شمال شرق مندلي وقد بلغت قوتها 4،3 درجة على مقياس رختر وقد شعر بها المواطنيبن في المنطقة المذكورة والمناطق المجاورة ،فيما ، تم تسجيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تسجل هزتين أرضيتين شمال مندلي وجنوب البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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