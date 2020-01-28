مصر : تحرك عاجل من البرلمان لتعميم حظر النقاب بالمدارس

2020/01/28 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أشادت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.وقالت داليا يوسف إن هذا القرار يحمى الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم إرهابية، […]

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