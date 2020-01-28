2020/01/28 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر اتحاد شركات السياحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن شركات السياحة في البلاد قررت تعليق استقبال الرحلات السياحية من الصين إلى روسيا بشكل مؤقت، في ظل انتشار فيروس “كورونا” القاتل.وقال يوري بارزيكين نائب رئيس الاتحاد، إنه تقرر اتخاذ الإجراء كخطوة احترازية في ظل انتشار “كورونا” إلى الصين، وفقا لما نقلته وكالة “نوفوستي”.وكانت السلطات الصينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا توقف استقبال السياح الصينيين لتفادي فيروس “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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