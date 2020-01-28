مسلحون يغتالون تدريسي في الجامعة المستنصرية امام منزله

2020/01/28 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اغتال مسلحون ملثمون التدريسي في كلية التربية بالجامعة المستنصرية د.محمد حسين علوان، ظهر اليوم في بغداد.وقالت مصادر ان مسلحين يستقلون سيارة مدنية اطلقوا النار على علوان امام منزله في منطقة البنوك شرقي بغداد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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