2020/01/28 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطو ساحة الاعتصام السلمي في النجف يعلنون عن خطوات تصعيدية في حال استمرار " التسويف والمماطلة من الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 13:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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