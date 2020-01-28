2020/01/28 | 13:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن موقف إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، النهائي من الرحيل عن كامب نو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وارتبط اسم راكيتيتش بالرحيل عن برشلونة في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها في الصيف الماضي، عندما كان مرشحًا للدخول ضمن صفقة ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راكيتيتش باقي مع برشلونة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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