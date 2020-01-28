روحاني: الحكومة الأميركية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

2020/01/28 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها الشهر المقبل، سيكون لها تأثيرا على السياسة الإقليمية والدولية.

واعتبر روحاني أن الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، داعيا الشعب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن استهداف وحدة البلاد واستقرارها هو استكمال لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق قدس قاسم سليماني.

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