الجغيفي يعلن عبر “العهد نيوز” وصول تعزيزات الى الشرطة النهرية في المناطق الغربية

2020/01/28 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار اعلن معاون مدير الشرطة النهرية في قيادة شرطة الانبار لقاطع قضاء حديثة النقيب سليمان الجغيفي، اليوم الثلاثاء، عن وصول تعزيزات امنية الى قوات الشرطة النهرية لمراقبة الانهار والجزرات المائية في المناطق الغربية.وقال الجغيفي لـ”العهد نيوز”، ان “قيادة شرطة الانبار قوات الشرطة النهرية في المناطق الغربية التي تقوم بحماية الانهار والبحيرات […]

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