من هو مصطفى الكاظمي احد ابرز المرشحين لرئاسة وزراء العراق

2020/01/28 | 13:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



نشرت مصادر صحفية، الأسماء المطروحة حاليا لتكليف احدها رسميا بتشكيل الحكومة.

والاسماء هي كل من م...

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