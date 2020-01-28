شاهد : نجاة إعلامية مصرية شهيرة من موت محقق

2020/01/28 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أنقذت العناية الآلهية الإعلامية المصرية الشهيرة بسمة وهبة، من موت محقق، إثر احتراق المشترك الكهربائي بسبب “الدفاية الكهربائية” والتي تسببت في كوارث مؤخرًا.وكتبت بسمة وهبة عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام” :”ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق الحمد لله والشكر لله“.وقالت بسمة وهبة في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية : ” أول ما […]

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