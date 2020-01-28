فيديو : مسلسل كرتوني تنبأ بمقتل الاسطورة “كوبي براينت” بنفس الطريقة

2020/01/28 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مشهد من مسلسل Legends of the Chamberlain الكرتوني الأمريكي، تم عرضه عام 2017، حيث تنبأ المسلسل بمقتل أسطورة كرة السلة، كوبي براينت، بتحطم مروحيته.شكوك حول مقتل براينت وظهر في حلقته الثامنة من الموسم الأول، مشهد لحادثة سقوط مروحية كان براينت البالغ 41 عاما على متنها، وهو ما أثار […]

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