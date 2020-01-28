صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل مثيرة عن الإقليم السني: ثلاثة اجتماعات في 9 اشهر

2020/01/28 | 13:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، عن تفاصيل مثيرة بشأن الإقليم السني المزمع اقامته في منطقة غرب العراق، مؤكدة أن ثلاثة اجتماعات عقدت برعاية سعودية وحضور أميركي إسرائيلي لانضاج المشروع.

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